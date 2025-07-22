Атака на химзавод в России: в СНБО рассказали, чем он важен

Взрывы в России / © ТСН.ua

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В России была атакована Новокуйбышевская нефтехимическая компания — одно из крупнейших предприятий, обеспечивающее оборонно-промышленный комплекс страны критически важной химией.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

Предприятие специализировалось на изготовлении компонентов для взрывчатых веществ: бензола, фенола, ацетона, альфаметилстирола, этилового синтетического спирта и пара-трет-бутилфенола.

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Конкретно эти вещества употребляются при производстве тротила, гексогена, тетрила и остальных взрывчаток, входящих в состав артиллерийских снарядов, авиабомб, кассетных боеприпасов и ракет.

Ежегодно предприятие перерабатывало до миллиона тонн сырья, играя ключевую роль в функционировании военно-промышленного комплекса РФ. Атака на завод является значительным шагом в ослаблении логистического и технического обеспечения армии противника.

Напомним, в ночь на 22 июля беспилотники атаковали предприятие АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», расположенное в Самарской области РФ. В соцсетях появились кадры с места происшествия, на которых виден полет дронов и попытки сбить их огнем.

Ставший целью атаки завод является одним из ключевых производителей в сфере газопереработки, нефтехимии и органического синтеза не только в России, но и в Восточной Европе. Информация о масштабах повреждений пока отсутствует.

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