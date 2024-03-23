Последствия победы Трампа для НАТО: глава МИД Британии сделал громкое заявление

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что пакт AUKUS и альянс НАТО должны прийти в "наилучшую возможную форму", чтобы увеличить свои шансы пережить потенциальное возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Такое заявление он сделал после переговоров на высоком уровне в Австралии.

Об этом пишет The Guardian.

Издание отмечает, что во время выступления Кэмерон старался избегать критики Дональда Трампа и заявил, что "только от Америки зависит", кого ее граждане выберут президентом.

"То, что мы будем делать, и я уверен, что сделало бы австралийское правительство, — это работать с тем, кто станет президентом", — подчеркнул Кэмерон.

Однако глава британского внешнеполитического ведомства, похоже, "неявно признал риски", с которыми могут столкнуться альянсы AUKUS и НАТО в случае избрания президентом Трампа.

Кэмерон назвал партнерство AUKUS, в рамках которого США и Великобритания помогут Австралии в приобретении атомных подводных лодок, "абсолютно блестящим соглашением", а НАТО — "самым успешным оборонительным союзом в истории".

"Лучшее, что мы можем сделать, — это упрочить эти альянсы, привести эти проекты в наилучшую возможную форму, чтобы кто бы ни стал новым президентом, он мог увидеть их работу с очень успешным набором механизмов", – отметил глава МИД.

Издание отмечает, что до сих пор Трамп не делал враждебных замечаний в отношении соглашения AUKUS и при этом часто скептически высказывался по поводу НАТО.

Напомним, Foreign Affairs считает, что первый президентский срок Трампа испытывал на прочность трансатлантические отношения, а в случае его победы на выборах 2024 года связи США с Европой и НАТО могут быть окончательно разрушены.

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