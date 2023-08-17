Авантюрист рассказал о племени каннибалов, которое наказывает воров, пожирая все, кроме пенисов - фото

Он поделился подробностями о жизни племени.
Американский авантюрист и блогер встретился с племенем "каменного века", которое до сих пор практикует каннибализм как наказание для преступников или людей, одержимых демонами.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
Искатель приключений отправился в один из самых отдаленных джунглей на Земле, чтобы увидеться с короваями. Дрю Бински наедине поехал в Папуа-Новую Гвинею, где отшельники живут так же, как жили бы наши предки каменного века.
Они носят мало одежды или вообще не носят ее и охотятся, используя лук и стрелы. До 1974 года, когда антропологи отправились в индонезийские провинции Южное Папуа и Хайленд Папуа, короваи не знали, что на Земле есть другие люди.
Дрю провел много времени среди племени момуна, близких соседей короваев, рассказавших ему о своих грозных кузенах.
"Я узнал, что короваи едят людей не ради удовольствия или питательной ценности, — объяснил он. — Это просто форма наказания. Крадешь что-то, тебя сжигают на костре и съедают".
Короваи также верят, что злой демон хакуа может вселиться в человека и "съесть" его изнутри, превратив в ведьму. Для них это нормально, что одержимый тоже должен быть убит и съеден.
"Короваи верят, что таинственные смерти, такие как болезни, приписываются хакуа или злым демонам, принимающим человеческий облик", — поделился Дрю. "Говорят, хакуа маскируются под друзей или членов семьи, пытаясь завоевать доверие племени, чтобы позже убить их. Это традиция короваев проводить каннибальские ритуалы над кем-либо, кого считают хакуа, чтобы они могли защитить членов племени... Это часть системы правосудия, основанной на мести".
Вкус человеческого мяса сравнивают со вкусом дикого кабана или эму. Люди племени едят все части тела, кроме волос, ногтей и полового члена.
Детям до 13 лет не разрешается есть человеческое мясо, потому что короваи считают, что употребление хахуа связано с риском стать одержимым.
Напомним, ученые воспроизвели лицо самого старого мужчины, жившего 90 000 лет назад. Они показали, как он выглядел.
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