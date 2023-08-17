Авантюрист рассказал о племени каннибалов, которое наказывает воров, пожирая все, кроме пенисов - фото

Американский авантюрист и блогер встретился с племенем "каменного века", которое до сих пор практикует каннибализм как наказание для преступников или людей, одержимых демонами.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Искатель приключений отправился в один из самых отдаленных джунглей на Земле, чтобы увидеться с короваями. Дрю Бински наедине поехал в Папуа-Новую Гвинею, где отшельники живут так же, как жили бы наши предки каменного века.

Племя короваев / Фото: Best Ever Food Review Show/Youtube

Они носят мало одежды или вообще не носят ее и охотятся, используя лук и стрелы. До 1974 года, когда антропологи отправились в индонезийские провинции Южное Папуа и Хайленд Папуа, короваи не знали, что на Земле есть другие люди.

Дрю провел много времени среди племени момуна, близких соседей короваев, рассказавших ему о своих грозных кузенах.

"Я узнал, что короваи едят людей не ради удовольствия или питательной ценности, — объяснил он. — Это просто форма наказания. Крадешь что-то, тебя сжигают на костре и съедают".

Племя короваев / Фото: dailystar.co.uk

Короваи также верят, что злой демон хакуа может вселиться в человека и "съесть" его изнутри, превратив в ведьму. Для них это нормально, что одержимый тоже должен быть убит и съеден.

"Короваи верят, что таинственные смерти, такие как болезни, приписываются хакуа или злым демонам, принимающим человеческий облик", — поделился Дрю. "Говорят, хакуа маскируются под друзей или членов семьи, пытаясь завоевать доверие племени, чтобы позже убить их. Это традиция короваев проводить каннибальские ритуалы над кем-либо, кого считают хакуа, чтобы они могли защитить членов племени... Это часть системы правосудия, основанной на мести".

Племя короваев / Фото: Best Ever Food Review Show/Youtube

Вкус человеческого мяса сравнивают со вкусом дикого кабана или эму. Люди племени едят все части тела, кроме волос, ногтей и полового члена.

Племя короваев / Фото: Best Ever Food Review Show/Youtube

Детям до 13 лет не разрешается есть человеческое мясо, потому что короваи считают, что употребление хахуа связано с риском стать одержимым.

Напомним, ученые воспроизвели лицо самого старого мужчины, жившего 90 000 лет назад. Они показали, как он выглядел.

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