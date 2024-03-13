Авария Ил-76 в Ивановской области: момент падения самолета попал на видео

В Ивановской области РФ 12 марта разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Момент аварии попал на видео.

Фото опубликовал пропагандистский ТГ-канал SHOT.

На видео видно, как перед самым падением самолет с горящим двигателем задел деревья, из-за чего его нос резко опустил вниз и самолет упал на землю.

"Последними словами экипажа стал доклад о возгорании четвертого двигателя и вылетающих из него лопатках, которые повреждали системы. Именно поэтому борт не смог дотянуть до аэродрома, из которого вылетел за несколько минут до этого", – говорится в сообщении.

Россияне утверждают, что основная версия крушения – техническая неисправность.