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Авария Ил-76 в Ивановской области: момент падения самолета попал на видео

Авария Ил-76 в Ивановской области: момент падения самолета попал на видео

Место крушения Ил-76 / Фото: t.me/ENews112

Борт самолета с горящим двигателем задел деревья.

В Ивановской области РФ 12 марта разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Момент аварии попал на видео.

Фото опубликовал пропагандистский ТГ-канал SHOT.

На видео видно, как перед самым падением самолет с горящим двигателем задел деревья, из-за чего его нос резко опустил вниз и самолет упал на землю.

"Последними словами экипажа стал доклад о возгорании четвертого двигателя и вылетающих из него лопатках, которые повреждали системы. Именно поэтому борт не смог дотянуть до аэродрома, из которого вылетел за несколько минут до этого", – говорится в сообщении.

Россияне утверждают, что основная версия крушения – техническая неисправность.

Авария Ил-76 в Ивановской области: момент падения попал на видео

Авария Ил-76 в Ивановской области: момент падения попал на видео

Напомним, 12 марта в России в Ивановской области внезапно упал военный самолет Ил-76.

Первоначально сообщалось, что на месте аварии были обнаружены тела 14 погибших. Затем в Минобороны РФ сообщили, что на борту якобы находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Однако их судьбу не уточнили. По состоянию на 13 марта сообщалось о 16 погибших.

Мэр Оренбурга подтвердил, что на этом самолете погибли 5 пилотов из его области.

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