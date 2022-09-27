Авария или диверсия под чужим флагом: все, что известно об утечке газа из "Северного потока"

26 сентября Дания сообщила об утечке газа из неработающего трубопровода "Северный поток-2" и трубопровода "Северный поток-1". Утечка зафиксирована в Балтийском море у берегов острова Борнгольм.

Днем ранее диспетчер береговой площадки "Северного потока 2 зафиксировал резкое падение давления на линии А, сообщил оператор российского проекта.

ТСН.ua собрал все, что известно об аварии на "Северном потоке-2".

Об аварии сразу были уведомлены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

В настоящее время точная причина падения давления в газопроводе не установлена.

В Сети появились первые фото и видео с места аварии прямо посреди моря. По предварительной информации, ширина круга утечки достигает нескольких сотен метров, сообщили в вооруженных силах Дании.

Что говорят в мире

Следует отметить, что утечка газа произошла за день до торжественного запуска Балтийского газопровода, по которому голубое топливо из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.

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Официальные лица Германии и Дании заявили 27 сентября, что пока не ясно, что вызвало утечку газа, однако расследование продолжается.

В то же время премьер Дании Мэтте Фредериксен не исключает, что повреждение "Северного потока" могло стать результатом диверсии.

"Сложно представить, что это случайность. Мы не можем исключить диверсию, но сейчас слишком рано делать выводы", – заявила Фредериксен.

Немецкие власти сообщили, что ни один из газопроводов не работал, но оба были заполнены газом, когда произошло резкое падение давления. Там предполагают, что это могло быть вызвано только утечкой.

"Должны быть большие дыры, иначе давление не упало бы так быстро. Другого объяснения этому нет", — сказала представительница немецкого сетевого агентства Фиете Вульф.

В то же время, некоторые немецкие СМИ со ссылкой на источники в службах безопасности ФРГ пишут, что в Берлине склоняются к тому, что на газопроводе могла произойти диверсия.

Незадолго до аварии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" измерительные станции в Швеции и Дании зафиксировали два подводных взрыва. По данным шведской национальной сейсмической сети, взрывы обнаружили в том же районе, где произошла утечка газа. Один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован на юге Швеции.

Взрыв произошел на той территории, которая обычно используется для учений вооруженных сил, сообщил Бьорн Лунд – преподаватель сейсмологии и директор Шведской национальной сейсмической сети. Информация о взрывах передана вооруженным силам страны.

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Польша тоже не исключает сценария с диверсией, однако не будет делать окончательных выводов, пока не получит необходимую информацию от Дании. Об этом заявил замглавы МИД страны Марцин Пшидач. Он также отметил, что "нельзя исключать какие-либо варианты – мы проходим через период серьезной напряженности на мировой арене".

"Сегодня мы столкнулись с диверсией. Подробности пока неизвестны, но ясно, что была диверсия, что, возможно, означает новый шаг в эскалации войны в Украине", – сказал 27 сентября премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Что говорят в России

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не исключают саботаж, комментируя аварию на трубопроводе.

"Сейчас нельзя исключать ни одного варианта", – сказал "рупор" Кремля.

"Это – очень тревожные новости. Действительно, речь идет о каких-то разрушениях в трубе, пока неясно, какого характера. В датской экономической зоне значительно упало давление", – также заявил Песков.

Он добавил, что утечки повлияют на энергетическую безопасность всего континента. В то же время российский "Газпром" отказался от комментариев.

Что говорят в Украине

Утечка газа из "Северного потока" — это спланированный теракт и акт агрессии России против ЕС, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой. Лучший ответ тирану и инвестиция в безопасность – танки для Украины. Особенно немецкие…" – написал Подоляк в Сети.

Ущерб и возобновление работы

Согласно сообщению Nord Stream, три морских газопровода, пролегающие по дну Балтийского моря, за один день понесли "беспрецедентный" ущерб. Пока ни один из них не работает, однако там содержится определенное количество запечатанного внутри газа.

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По информации от швейцарского оператора Nord Stream AG, пока невозможно оценить, когда удастся возобновить работу системы газовой сети. Ведь "разрушение, которое произошло в один день одновременно на трех нитях морских газопроводов системы "Северный поток", беспрецедентно".

Газ из поврежденных труб "Северного потока" будет вытекать еще несколько дней, а то и целую неделю, сообщили датские власти. Пузырьки на поверхности моря занимают площадь диаметром около 100 м. Власти закрыли для судоходства зону на пять морских миль вокруг места аварии.

Что пишут мировые СМИ

Немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники пишет, что причиной падения давления на обеих нитях "Северного потока-1" и одной нити "Северного потока-2" могла быть диверсия. Издание цитирует инсайдера, вовлеченного в подготовку аналитики для правительства ФРГ и федеральных властей.

"Все говорит о том, что это не совпадение. Мы больше не можем фантазировать о сценариях, что это не целенаправленная атака", – сказал источник.

Издание предполагает, что организатором диверсии могла быть Россия "под чужим флагом"

Заметим, что авария на газопроводе не отразится на объемах поставок российского газа в Европу, ведь "Северный поток-1" Россия выключила еще в сентябре, а "Северный поток-2" Германия так и не позволила запустить.

Однако теперь Европа потеряла не только крупнейший газопровод из России, на который до войны ставила не только на главный источник газа на десятилетие, но и в целом надежды на поставку российского трубопроводного газа.

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