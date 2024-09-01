Авария на АЭС в Армении: единственный энергоблок экстренно остановили

В настоящее время атомная станция отсоединена от энергосистемы Армении.

На Армянской атомной электростанции, также известной как Армавирская или Мецаморская АЭС, в пятницу, 30 августа, произошла авария в результате удара молнии. Станцию экстренно остановили и отключили от энергосистемы страны.

Об этом сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении.

"30 августа около 21:55 Армянская АЭС была отключена от энергосистемы в режиме аварийной остановки. Причиной остановки стал удар молнии, в результате чего системы безопасности станции перевели станцию в безопасный режим остановки", – говорится в сообщении.

В министерстве успокоили, что обновленные системы безопасности максимально быстро реагируют на потенциально опасные ситуации.

"Это еще одно доказательство того, что проведенные в последние годы масштабные работы по модернизации, в том числе систем безопасности, были эффективными и дали ожидаемый результат", — подчеркнули чиновники.

Отмечается, что персонал АЭС сейчас работает над перезапуском станции.

Что известно об Армянской АЭС

Армянская АЭС расположена в 30 километрах от столицы Армении Еревана. Это единственная атомная электростанция на Южном Кавказе.

На Армянской АЭС во времена Советского Союза построили два энергоблока. Первый был введен в эксплуатацию в 1976 году, второй — в 1980-м. Также было начато строительство третьего и четвертого энергоблоков, но его остановили в 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС в Украине.

После Спитакского землетрясения в 1988 году было принято решение о выводе АЭС из эксплуатации из-за расположения в сейсмоопасной зоне. Но через шесть лет станцию расконсервировали и запустили второй энергоблок из-за энергетического кризиса в Армении. Первый энергоблок после остановки запустить не удалось.

В течение 2018-2021 годов на станции были проведены работы по модернизации, выполненные российским подрядчиком. В январе 2022 года российская государственная корпорация "Росатом" и руководство Армянской АЭС подписали Меморандум о взаимопонимании для разработки возможного сотрудничества по строительству новых атомных энергоблоков российского дизайна на территории Армении.

Напомним, в Украине планируют достроить Чигиринскую АЭС. В "Энергоатоме" снова заговорили о возобновлении строительства станции в Черкасской области.

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