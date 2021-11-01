Авария на газопроводе в Болгарии: поставки российского газа в Румынию, Сербию и Венгрию приостановлены

Авария на газопроводе в Болгарии: поставки российского газа в Румынию, Сербию и Венгрию приостановлены

Макогон предложил Венгрии украинский газопровод, который с 1 октября уже не используется.

В ночь на 1 ноября на газопроводе Булгартрансгаза произошла авария. В результате этого снабжение российского газа Турецким потоком через Болгарию в Румынию, Сербию и Венгрию было остановлено.

Об этом сообщают на сайте компании.

Авария произошла вблизи поселка Ветрино. Поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию были приостановлены. Утром транзит в Румынию частично восстановили.

В результате аварии никто не пострадал.

Директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон написал в Facebook, что важно иметь резервные газопроводы и дополнительную маневренность сети, как у украинской ГТС. "Этот аспект всегда будет преимуществом перед "однотрубными", а тем более подводными маршрутами. Что существенно влияет на безопасность, надежность и бесперебойность поставок газа", — подчеркнул Макогон.

Кроме того, директор Оператора ГТС Украины предложил Венгрии украинский газопровод "для минимизации последствий аварии для потребителей Венгрии и Сербии".

Макогон напомнил, что транзит российского газа в Венгрию через Украину не осуществляется с 1 октября.

Напомним, об ударе Венгрии, замерзающей Молдове и угрозах Путина взорвать нашу трубу рассказал гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон в интервью ТСН.ua.

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