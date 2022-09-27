Авария на "Северном потоке": в Швеции заявляют о сильных подводных взрывах по маршрутам российского газопровода

Незадолго до аварии на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" измерительные станции в Швеции и Дании зафиксировали два подводных взрыва.

По данным шведской национальной сейсмической сети, взрывы обнаружили в том же районе, где произошла утечка газа на Nord Stream 1 и 2. Один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован на юге Швеции.

Об этом сообщает SVT.

"Хорошо видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Без сомнения, это был взрыв", — отметил Бьорн Лунд, преподаватель сейсмологии и директор Шведской национальной сейсмической сети, измеряющей шведские землетрясения и взрывы.

Он добавил, что первый взрыв был зафиксирован в 02:03 в ночь на понедельник, второй – в 19:04 вечером в понедельник. Предупреждение об утечке газа поступило от морской администрации в 13:52 и 20:41 в понедельник. Лунд уверяет, что это не та территория, которая обычно используется для учений вооруженных сил.

Информация о взрывах передана вооруженным силам Швеции.

Заметим, что утечка произошла за день до торжественного запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.

У Зеленского заявляют, что утечка газа из газопровода "Северный поток" – это акт агрессии России против ЕС, лучшим ответом на который должно быть предоставление Украине танков.

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