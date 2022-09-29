Авария на трубопроводе "Северный поток" произошла из-за умышленной диверсии — НАТО

В НАТО заверили, что нападение на инфраструктуру союзников не оставят без ответа.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все факторы указывают на то, что авария на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошла из-за умышленной диверсии.

Об этом пишет британское издание Reuters.

"Вся доступная информация указывает на то, что это результат умышленных, безрассудных и безответственных актов диверсий", — сказал он.

Глава Альянса добавил, что умышленное нападение на инфраструктуру союзников будет встречено решительным ответом, однако он не уточнил, каким именно.

"Мы, как союзники, обязались готовиться, сдерживать и защищаться от принудительного использования энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами. Любое умышленное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом", – сказал он.

Напомним, 26 сентября СМИ сообщили о ЧП на газопроводе "Северный поток-2". По данным журналистов, на одной из линий объекта было зафиксировано резкое понижение давления.

Вслед за "Северным потоком-2" на еще одном российском газопроводе произошло ЧП. На обеих нитях "Северного потока-1" также зафиксировали снижение давления. После аварий на российских газопроводах Дания проинформировала о загрязнении газом Балтийского моря.

Власти Германии не исключают, что аварии на "Северных потоках" могли произойти в результате спланированных диверсий.

Швеция сообщила о четвертой утечке газа из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Суда береговой охраны находятся рядом с местом утечки, продолжается расследование.

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