Авария поезда в Германии: среди пострадавших есть украинцы — что известно об их состоянии

Поезд сошел с рельсов в ФРГ - пятеро украинцев в больнице / © Associated Press

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В результате аварии регионального поезда в Германии среди пострадавших оказались пятеро граждан Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины 28 июля, передает «Интерфакс-Украина».

«Среди пассажиров находились пятеро граждан Украины: мужчина в возрасте 59 лет и супруги с двумя детьми. Всех украинцев доставили в местные больницы, где они проходят стационарное обследование. Их жизни ничего не угрожает. Среди погибших украинцев нет», — говорится в сообщении со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Мюнхене.

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В МИД также отметили, что консулы держат дело на контроле и готовы предоставить необходимую помощь пострадавшим. Причины аварии выясняют компетентные органы.

Что известно об аварии поезда в Германии

Напомним, что 27 июля вблизи города Ридлинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг с рельсов сошел региональный поезд, курсировавший по маршруту Ройтлинген — Ульм.

В вагоне находилось более 100 пассажиров. По предварительной информации, погибли три человека — машинист и два работника железной дороги. Еще около 50 человек получили ранения, из которых по меньшей мере 25 — в тяжелом состоянии.

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