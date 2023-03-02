Авария поездов в Греции: новые детали железнодорожной катастрофы

Число погибших в результате аварии пассажирского и грузового поездов в Греции возросло до 43 человек. Спасатели до позднего вечера среды, 1 марта, искали выживших среди сгоревших обломков столкнувшихся на севере Греции поездов.

Об этом сообщает Associated Press.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал аварию "ужасающей железнодорожной катастрофой без прецедентов в стране" и пообещал полное независимое расследование. Он добавил, что скорее всего два поезда столкнулись "из-за трагической человеческой ошибки".

Новые подробности аварии поездов в Греции

Напомним, в ночь на 1 марта в области Фесалия на севере Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Первый направлялся из Афин в город Салоники, а второй — из Салоник в Ларису. Первоначально было известно о 16 погибших и 85 пострадавших. Большинство жертв были студентами, которые ехали с празднования карнавала.

Глава греческого профсоюза железнодорожников Яннис Дитсас заявил, что сигнализация на месте аварии не работала. Начальник станции отрицает свою причастность, но полиция его арестовала. Еще два человека задержали для допроса.

Ответственность за железнодорожную катастрофу взял на себя министр транспорта и инфраструктуры Греции Костас Караманлис. Он подал в отставку.