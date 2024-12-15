Авария российских танкеров возле Керчи: "Небрежность и разгильдяйство" виноваты, а не шторм

Причиной крушения российских танкеров стали нарушения со стороны моряков, а также возраст судов.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал гибель двух российских танкеров у Керченского пролива, заявив, что истинной причиной трагедии стали не погодные условия, а грубые нарушения со стороны российских моряков.

Об этом он сообщил в комментарии "Киев 24".

“Эти суда фактически речные. Их задача с Волги тянуть этот мазут, нефтепродукты и перегружать их на другие суда уже где-нибудь в море. Они теоретически могут выходить в море, но в других условиях”, — объяснил Плетенчук.

По его словам, во время шторма волны и ветер превышали допустимые нормы этих судов. Дополнительной проблемой стал их возраст – более 50 лет.

“Для такого возраста... эти суда уже в должны быть списаны. Они нарушили в принципе все, что могли", – подчеркнул представитель ВМС.

Напомним, что в акватории Керченского пролива произошла масштабная авария. Затонуло два танкера, которые перевозили, вероятно, более четырех тысяч тонн мазута. Утечка нефтепродукта сильно повлияет на природную средовую и может повлечь за собой экологическую катастрофу. Не обошлось и без жертв.