Авария с 52 погибшими на шахте в РФ и бунт мигрантов в Польше. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Число погибших в результате аварии на угольной шахте "Листяжная" в городе Белово Кемеровской области возросло до 52. Читать дальше –>
- В Польше мигранты устроили бунт в центре для иностранцев, расположенном в деревне Венджин Любушского воеводства. Читать дальше –>
- Великобритания на фоне появления нового штамма COVID-19 "B.1.1.529" объявила о приостановлении авиасообщения с Южно-Африканской Республикой, Намибией, Лесото, Ботсваной, Эсватини и Зимбабве, добавив все шесть стран в "красный" список. Читать дальше –>
- Израиль вслед за Великобританией объявил о приостановке авиасообщения с Южно-Африканской Республикой, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватини. Читать дальше –>
- Президент Чехии Милош Земан вернулся в больницу через несколько часов после выписки, поскольку получил положительный результат теста на COVID-19. Читать дальше –>