Авария с самолетом РФ на Кубани: погиб полковник, воевавший против Украины

На днях в Краснодарском крае разбился российский самолет Л-39.

В Краснодарском крае РФ 14 августа разбился военный тренировочный самолет L-39 во время учебного полета – погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров, участвовавший в войне против Украины.

Об этом официально сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"На протяжении многих лет он возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона, был участником военной операции в Сирии, защищал интересы нашей страны в ходе "СВО", — сообщил Кумпилов.

Напомним, российский генерал Сергей Суровикин был отстранен от руководящей роли в войне против Украины после мятежа Пригожина. Суровикин находится под домашним арестом.

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