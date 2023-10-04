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Авария с украинцами в Италии, сирены в Москве и взрывы в Белгороде и Брянске: главные новости ночи 4 октября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
5869
Время на прочтение
1 мин
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Авария с украинцами в Италии, сирены в Москве и взрывы в Белгороде и Брянске: главные новости ночи 4 октября 2023 года

Сирена сегодня звучала в Москве / Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 4 октября 2023:

  • У Венеции с моста упал автобус, погиб по меньшей мере 21 человек: среди пассажиров могли быть украинцы Читать далее –>
  • Белгород и Брянск бодрствуют: в городе — громкий "хлопок" Читать дальше –>
  • В посольстве Украины в Риме подтвердили национальность пассажиров апокалиптического автобуса в Венеции — Sky News Читать далее –>
  • Среди погибших и раненых в аварии автобуса вблизи Венеции есть украинцы Читать далее –>
  • Рядом с Кремлем: в центре Москвы звучит система оповещения тревоги .

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Просмотры
5869
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