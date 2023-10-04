Авария с украинцами в Италии, сирены в Москве и взрывы в Белгороде и Брянске: главные новости ночи 4 октября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 4 октября 2023:
- У Венеции с моста упал автобус, погиб по меньшей мере 21 человек: среди пассажиров могли быть украинцы Читать далее –>
- Белгород и Брянск бодрствуют: в городе — громкий "хлопок" Читать дальше –>
- В посольстве Украины в Риме подтвердили национальность пассажиров апокалиптического автобуса в Венеции — Sky News Читать далее –>
- Среди погибших и раненых в аварии автобуса вблизи Венеции есть украинцы Читать далее –>
- Рядом с Кремлем: в центре Москвы звучит система оповещения тревоги .
Читайте также: