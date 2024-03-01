Авария самолета Ил-76: Россия заявила о готовности передать Украине тела погибших

В то же время украинский омбудсмен утверждает, что РФ до сих пор по его требованию не передала официальные списки, не подтвердила факт, не предоставила доступ международным организациям к месту трагедии.

В России заявили, что готовы передать Украине якобы тела военнопленных, погибших во время крушения самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января.

Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщают российские медиа.

"Для этого все необходимое с точки зрения процедуры есть… Тела могут быть переданы согласно существующим процедурам", — сказала уполномоченная по правам человека в РФ.

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По словам Москальковой, она обсуждает этот вопрос с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцем. Чиновница утверждает, что предоставила украинскому омбудсмену все ответы на вопросы по поводу инцидента.

"По поводу тел – я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по мнению экспертизы, позволяют провести идентификацию личности", – добавила Москалькова.

Что говорят в ГУР о заявлении РФ по поводу тел военнопленных

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил изданию "Украинская правда", что государство неоднократно обращалось к РФ о передаче тел якобы погибших на борту Ил-76 военнопленных.

"Работа в этом направлении продолжается. Как и расследование обстоятельств того, что на самом деле произошло с бортом Ил-76, и кто на самом деле там находился. Контакт по этому поводу есть. Когда можно будет говорить о результатах, мы сообщим", — рассказал Юсов.

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Лубинец отреагировал на заявление Москальковой

"В очередной раз российская сторона начинает спекулировать на теме падения ИЛ-76. Но до сих пор по моему требованию Россия не передала официальных списков, не подтвердила факт, не предоставила доступ международным организациям к месту трагедии", — заявил в Сети украинский омбудсмен.

Он подчеркнул, что позиция Украины неизменна: она требует прозрачного расследования, доступа к месту падения самолета, а также с первого дня требовала официальных списков и репатриации тел и проведения соответствующих экспертиз (в случае подтверждения).

"При любой возможности поднимаю вопрос возвращения всех украинских гражданских, детей и военнопленных из РФ и ТОТ. А также репатриации тел наших погибших героев!" – добавил Лубинец.

Падение самолета Ил-76 в Белгородской области – что известно

24 января в России разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Самолет упал в 100 км от украинской границы недалеко от Белгорода. Российские медиа утверждали, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных, которых транспортировали на обмен. В крушении не выжил никто.

По последним сообщениям ГУР, 65 человек в российском списке якобы погибших украинцев – это действительно фамилии военных, которые находятся сейчас формально в плену. Их подавали на обмен, который был отменен, когда упал Ил-76. Украина также подавала запросы в РФ о возвращении тел военнослужащих.

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