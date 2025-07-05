Авария туристического автобуса в Германии: МИД сообщил подробности о пострадавших украинцах

Одна пострадавшая украинка госпитализирована в местную больницу

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В Германии произошла авария с участием туристического автобуса , в результате которой травмы получили четверо граждан Украины.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших

В МИД подтвердили, что в ночь на пятницу, 4 июля, на автобане A19 вблизи немецкого города Ребель, перевернулся двухэтажный туристический автобус компании «Flixbus». Автобус следовал по международному маршруту Копенгаген — Вена.

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На момент ДТП в автобусе находились 54 пассажира и два водителя. В общей сложности 23 человека получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших — четверо украинских граждан в возрасте от 18 до 21 года.

В ведомстве уточнили, что госпитализированная украинская 2007 года рождения находится в стабильном состоянии. В настоящее время врачи проводят дополнительное обследование и планируют выписать девушку уже 5 июля. Трем другим пострадавшим украинцам после осмотра и оказания первой медицинской помощи были предоставлены бесплатные билеты для продолжения поездки.

Действия консульских служб и расследование

В МИДе отметили, что представитель украинского консульства постоянно поддерживает связь как с пострадавшими украинскими гражданами, так и с представителями местной полиции Германии.

Известно, что среди пассажиров автобуса были граждане 23 стран. Но причина аварии до сих пор не установлена. Продолжается расследование обстоятельств инцидента. Для опроса участников ДТП полиция привлекла переводчиков.

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Напомним, вблизи Варшавы произошло серьезное ДТП с участием украинцев. Четыре человека доставлены в больницы.