Авария в кортеже вице-президента Венса: офицера госпитализировали в тяжелом состоянии
Полицейский на мотоцикле столкнулся с внедорожником патрульной службы дорожной полиции.
В американском городе Меривилли (штат Теннесси) полицейский получил тяжелые травмы в результате аварии во время сопровождения кортежа вице-президента США Джей Ди Венса.
Об этом сообщает издание ABC News.
Инцидент случился вечером в пятницу, 14 ноября.
Офицер полиции Меривилла Джастин Браун получил повреждения в результате столкновения его полицейского мотоцикла с внедорожником патрульной службы дорожной полиции Теннесси.
Первую помощь пострадавшему оказали парамедики из машины скорой помощи, которая была частью кортежа.
Брауна доставили в больницу в критическом состоянии, и в субботу утром ему сделали операцию.
Представитель Секретной службы США подтвердил ABC News, что в составе кортежа был автомобиль вице-президента Вэнса.
В отдельном заявлении было отмечено, что «инцидент не повлиял на лиц, находящихся под охраной».
