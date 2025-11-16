Авария в кортеже вице-президента Венса: офицера госпитализировали в тяжелом состоянии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс / © Associated Press

В американском городе Меривилли (штат Теннесси) полицейский получил тяжелые травмы в результате аварии во время сопровождения кортежа вице-президента США Джей Ди Венса.

Об этом сообщает издание ABC News.

Инцидент случился вечером в пятницу, 14 ноября.

Офицер полиции Меривилла Джастин Браун получил повреждения в результате столкновения его полицейского мотоцикла с внедорожником патрульной службы дорожной полиции Теннесси.

Первую помощь пострадавшему оказали парамедики из машины скорой помощи, которая была частью кортежа.

Брауна доставили в больницу в критическом состоянии, и в субботу утром ему сделали операцию.

Представитель Секретной службы США подтвердил ABC News, что в составе кортежа был автомобиль вице-президента Вэнса.

В отдельном заявлении было отмечено, что «инцидент не повлиял на лиц, находящихся под охраной».

