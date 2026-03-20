Аварийное приземление рассекретило "Белую летучую мышь" США: как Пентагон шпионит за Ираном

Вероятный вид RQ-180 / Фото: Hangar B Productions

Соединенные Штаты в войне против Ирана могут использовать свой сверхсекретный беспилотник, известный под обозначением RQ-180.

Об этом пишет украинский военный портал Defence Express.

На днях в Сети появился ряд фото, на которых можно увидеть летательный аппарат с аэродинамической схемой летающего крыла, некоторые греческие СМИ ошибочно приняли за бомбардировщик типа B-2.

Почему греческие — потому что этот таинственный летательный аппарат совершил аварийную посадку на авиабазе «Лариса», что в Греции, и предполагает, что он совершил там посадку, впрочем, как отмечают в издании TWZ, пока этим всем деталям нет официального подтверждения, но что вполне понятно — что летатель B похож на новейший B-21 Raider, все же с большой вероятностью речь идет именно о таинственном беспилотнике.

Более того, в сети также была версия, что это может быть беспилотник RA-01 израильского войска, но он значительно меньше по размерам, и тем более, не совсем понятно, как бы он мог оказаться настолько далеко на западе.

Израильский RA-01 в небе над Сирией в прошлом году

Под вопросом и то, есть ли для секретного летательного аппарата греческая авиабаза «Лариса» местом базирования или он сугубо совершил там вынужденную посадку. Ну а на то, что он действительно возможно имел какие-то проблемы намекает тот факт, что его зафиксировали днем, тогда как по логике он должен возвращаться ночью, чтобы иметь меньше шансов быть зафиксированным и идентифицированным.

Напомним, что таинственный стелс-БПЛА RQ-180 является разработкой компании Northrop Grumman, в свое время получившей контракт, обойдя Lockheed Martin и Boeing. Соглашение было заключено в 2008 году, а поставки уже серийных образцов стартовали в 2013 году.

И этот дрон — яркий пример того, как в США на самом деле умеют реализовывать действительно секретные проекты, потому что несмотря на то, что первый полет RQ-180 совершил еще в 2010 году, впервые фото этого беспилотного летательного аппарата засветилось лишь в 2020 году над авиабазой «Эдвардс». беспилотник, получивший название White Bat.

RQ-180 — это разведывательная платформа, и операция США «Эпическая ярость» в Иране должна быть идеальным местом для демонстрации возможностей этого беспилотника, который среди всего оснащен радиолокационной станцией АФАР и пассивными средствами радиоэлектронной разведки.

А в 2022 году сообщалось, что США к 2027 году планируют списать свои беспилотники RQ-4 Global Hawk, и именно RQ-180 White Bat в конце концов должно стать их заменой.

Стоит отметить, что тайные стелсы дроны RQ-170 Sentinel сыграли одну из главных ролей в захвате Мадуро.

Ранее мы писали о том, что дроны, которые меняют ход войны, уже стали главной тенденцией 2026 года. Речь идет о НРК — наземные роботизированные комплексы. В Силах обороны показали новинку автопарка, способную фактически заменить пехотинца: робот самостоятельно распознает движение вокруг себя и по команде оператора открывает огонь. Именно такой дрон на днях взял в плен группу российских солдат на Запорожском направлении.