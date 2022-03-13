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Авиабаза США в Ираке подверглась ракетным обстрелам со стороны Ирана: видео

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Авиабаза США в Ираке подверглась ракетным обстрелам со стороны Ирана: видео

скриншот с видео

Ракетная атака на объекты, расположенные вблизи столицы иракского Курдистана, прошла без жертв.

В ночь на воскресенье, 13 марта, штаб-квартира консульства США, а также военная база США в Эрбили на севере Ирака были обстреляны по меньшей мере пятью ракетами большой дальности.

Об этом сообщает Sky News Arabia.

На видео из соцсетей, публикуемых изданием, видны мощные взрывы вблизи аэропорта и консульства США в Эрбили. Пока нет подтверждения того, поразили ли ракеты свои намеченные цели.

Также пока нет информации о пострадавших. Известно, что в результате обстрела пострадало помещение курдской телерадиокомпании.

В сети также появилось видео запуска ракет с территории Ирана. На опубликованных кадрах видны не менее 6 запущенных снарядов. По сообщению курдского издания "Рудау", в результате обстрела разорвалось 14 ракет.

Как сообщает издание New arab, ракетная атака на объекты, расположенные вблизи столицы иракского Курдистана, произошла после того, как Иран обвинил Израиль в ракетном ударе, в результате которого погибли два его генерала в Сирии. Иран направил письмо в Совбез ООН, в котором заявил, что оставляет за собой право ответить на "израильский теракт".

Тегеран заявил, что двое погибших находились в Сирии, чтобы консультировать режим Асада по поводу "борьбы с терроризмом". Иранские СМИ сообщают, что удары были нанесены по объектам "Моссада" (израильской спецслужбы) на территории иракского Курдистана.

Еще в четверг, 10 марта, в письме президенту Совета Безопасности ООН и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Иран призвал международное сообщество осудить нападение и привлечь Израиль к ответственности.

Атака на базу США в Эрбили была не первым иранским ударом по американской инфраструктуре в Ираке. Еще в 2020 году Иранский Корпус стражей ислама запустил баллистические ракеты по авиабазе Аль-Асад в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, в результате чего были ранены и травмированы американские военные.

Американский чиновник подтвердил агентству Reuters, что в результате ракетного удара по городу Эрбиль в Ираке погибших среди американских солдат нет.

Напомним, ранее верховный духовный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал на своей официальной странице в Twitter видеоролик под названием "Месть неотвратимая", на котором экспрезидент США Дональд Трамп становится мишенью дрона-убийцы.

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