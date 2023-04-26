Авиация НАТО перехватила российские истребители над Балтийским морем (фото)

Самолеты Германии и Великобритании обнаружили три российских самолета, летевших без сигнала транспондера.

Авиация НАТО перехватила российские военные разведывательные самолеты над Балтийским морем.

Об этом сообщили Военно-воздушные силы Германии в Twitter.

Отмечается, что истребители Германии и Великобритании были подняты по тревоге для обнаружения трех военных самолетов. Два российских Су-27 и один Ил-20 снова пролетели без сигнала транспондеров в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Российские истребители/Фото: Военно-воздушные силы Германии (https://twitter.com/Team_Luftwaffe)

Российский самолет-разведчик/Фото: Военно-воздушные силы Германии (https://twitter.com/Team_Luftwaffe)

Перехват российских самолетов в международном воздушном пространстве

Такая ситуация произошла уже не в первый раз. Ранее 17 апреля самолеты Германии и Британии уже перехватывали пару российских истребителей и самолет-разведчик, летевших вблизи воздушного пространства НАТО над Балтийским морем.

Кроме того, 7 апреля румынские истребители F-16 перехватили российские самолеты, заметившие в международных водах в зоне ответственности НАТО также в Балтийском регионе.

В марте британские и немецкие истребители также перехватили российские самолеты, совершавшие полет вблизи воздушного пространства Эстонии. Аналогичная ситуация происходила и 15 марта. Тогда на границах Североатлантического альянса произошел первый воздушный инцидент с самолетом РФ после сбивания американского беспилотника над Черным морем. Российский самолет, летевший вблизи воздушного пространства НАТО, был перехвачен совместной миссией британских и немецких ВВС, которую тогда применили впервые.

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