В Греции арестовали британского туриста, который во время рейса из Великобритании в Турцию напал на другого пассажира. Агрессивное поведение мужчины заставило пилота совершить аварийную посадку в аэропорту Салоник.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщили местные правоохранители, 35-летний британец несколько раз ударил 41-летнего гражданина Турции. Пострадавшего после посадки осмотрели медики.

Нарушителю выдвинули ряд обвинений: в препятствовании работе транспорта, умышленном нанесении телесных повреждений, неповиновении распоряжениям экипажа и нарушении общественного порядка. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Этот случай стал очередным авиационным инцидентом за последнее время. Всего несколько недель назад рейс Turkish Airlines в Сан-Франциско вынужден был изменить маршрут и приземлиться в Чикаго после того, как один из пассажиров умер прямо во время полета.

Рейс TK79 вылетел из Стамбула 15 июля и находился в воздухе почти 12 часов. По данным Aviation A2Z, у мужчины начались серьезные проблемы со здоровьем, когда самолет пролетал над Гренландией.

Экипаж готовился к посадке в исландском Кефлавике, принимал реанимационные меры и консультировался с врачами на земле. Однако спасти пассажира не удалось, и пилоты решили сесть в аэропорту Чикаго «О’Хара», где тело передали медикам. Поскольку смерть наступила еще в небе, у экипажа не было срочной необходимости совершать посадку за пределами США.

К слову, недавно в России пассажирка рейса Новосибирск — Москва избила двух стюардесс из-за недовольства правилами поведения. Инцидент произошел через семь минут после вылета. Хулиганку пришлось связать, после чего ее сняли с рейса в аэропорту «Шереметьево».