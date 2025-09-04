- Дата публикации
Авиадебош в небе: британец побил турка в самолете — чем это закончилось
Британский турист устроил драку на борту самолета, из-за чего судно не долетело до Турции.
В Греции арестовали британского туриста, который во время рейса из Великобритании в Турцию напал на другого пассажира. Агрессивное поведение мужчины заставило пилота совершить аварийную посадку в аэропорту Салоник.
Об этом сообщает Daily Mail.
Как сообщили местные правоохранители, 35-летний британец несколько раз ударил 41-летнего гражданина Турции. Пострадавшего после посадки осмотрели медики.
Нарушителю выдвинули ряд обвинений: в препятствовании работе транспорта, умышленном нанесении телесных повреждений, неповиновении распоряжениям экипажа и нарушении общественного порядка. В ближайшее время он предстанет перед судом.
Этот случай стал очередным авиационным инцидентом за последнее время. Всего несколько недель назад рейс Turkish Airlines в Сан-Франциско вынужден был изменить маршрут и приземлиться в Чикаго после того, как один из пассажиров умер прямо во время полета.
Рейс TK79 вылетел из Стамбула 15 июля и находился в воздухе почти 12 часов. По данным Aviation A2Z, у мужчины начались серьезные проблемы со здоровьем, когда самолет пролетал над Гренландией.
Экипаж готовился к посадке в исландском Кефлавике, принимал реанимационные меры и консультировался с врачами на земле. Однако спасти пассажира не удалось, и пилоты решили сесть в аэропорту Чикаго «О’Хара», где тело передали медикам. Поскольку смерть наступила еще в небе, у экипажа не было срочной необходимости совершать посадку за пределами США.
К слову, недавно в России пассажирка рейса Новосибирск — Москва избила двух стюардесс из-за недовольства правилами поведения. Инцидент произошел через семь минут после вылета. Хулиганку пришлось связать, после чего ее сняли с рейса в аэропорту «Шереметьево».