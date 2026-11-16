Авиахaос в США длится третий день: почему не удается возобновить полеты

Самолет / © pixabay.com

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В США третий день продолжаются масштабные перебои в авиасообщении после общенациональной остановки вылетов. Авиакомпании упразднили около 2100 рейсов, еще 9400 задержали. Всего из-за технического сбоя пострадали более 11 500 рейсов.

Об этом сообщает Reuters.

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Сколько авиарейсов в США отменили из-за масштабного сбоя

Проблемы начались в пятницу, 13 ноября, когда Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело общенациональный запрет на взлеты. Она длилась около пяти часов и стала самой длинной общенациональной остановкой авиасообщения в США со времен терактов 11 сентября 2001 года.

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По данным FAA, технический сбой привел к остановке вылетов около 15:30 по восточному времени. В 20.15 в тот же день работу системы стабилизировали и возобновили воздушное движение.

Однако последствия инцидента ощущались еще несколько дней. Авиакомпании не могли вернуться к привычному расписанию, поскольку самолеты и экипажи оказались не в аэропортах, где должны быть. Поэтому пассажиры были вынуждены искать альтернативные рейсы, бронировать отели и арендовать автомобили.

Больше всего от отмен пострадала JetBlue — авиакомпания отменила около 28% своих рейсов. У American Airlines этот показатель составлял примерно 20%, тогда как United Airlines, Southwest и Delta отменили от 3% до 5% запланированных полетов.

Прогноз на понедельник, 16 ноября, был значительно более оптимистичным. По состоянию на 20:28 15 ноября по восточному времени США сервис FlightAware зафиксировал всего 88 отмененных рейсов на следующий день. Для сравнения, на вечер 14 ноября было известно об отмене более 875 рейсов, запланированных на воскресенье, 15 ноября.

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Почему произошел масштабный сбой в авиасообщении США

По предварительным данным, причиной проблем стала установка нового сетевого оборудования на одном из отдаленных объектов FAA. Работы выполняла компания L3Harris — подрядчик Федерального управления гражданской авиации США.

Как пояснил министр транспорта Шон Даффи, замена маршрутизатора в Эль-Дорадо, штат Арканзас, повлекла за собой проблемы с недавно установленным оборудованием в Амарилло, штат Техас. Оно начало передавать избыточное количество данных, из-за чего перегрузились маршрутизаторы в другие центры управления воздушным движением по всей стране.

По словам Даффи, это привело к перебоям в работе систем связи и передаче радиолокационных данных.

FAA сообщила, что выключила функцию передачи данных на проблемных маршрутизаторах. Так же поступили примерно с 60 аналогичными устройствами в системе управления воздушным движением.

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В то же время источники Reuters, осведомленные о ходе расследования, утверждают, что непосредственно установка нового маршрутизатора прошла без осложнений. Неисправности возникли уже после завершения работ, проводимых под наблюдением сотрудника FAA.

Была ли кибератака и когда авиасообщение вернется в норму

Министр транспорта США заявил, что пока нет доказательств кибератаки или умышленного вмешательства в работу авиационной системы. Однако окончательную причину технического сбоя еще не установили.

«Мы считаем, что работник, устанавливавший маршрутизатор, — настоящий американский патриот, ветеран. Поэтому не думаем, что кто-то пытался саботировать сеть при монтаже. Но настоящую первопричину мы пока не установили», — сказал Даффи.

В эфире программы ABC This Week министр также спрогнозировал, что ситуация с рейсами начнет нормализоваться в воскресенье, а полностью восстановить привычный режим работы авиасистемы удастся к понедельнику.

Инцидент снова привлек внимание к устаревшей инфраструктуре управления воздушным движением в США. Система испытывает проблемы с технологиями, оборудованием и связью, а также испытывает недостаток нескольких тысяч авиадиспетчеров.

По словам Даффи, проблемные маршрутизаторы приобрели еще в 2001 году, а к 2006-му они устарели. После сбоя министр призвал увеличить финансирование модернизации авиационной инфраструктуры до 50 млрд. долларов. Ранее он просил выделить на эти нужды 30 млрд. долларов.

Трамп требует дополнительных средств на модернизацию авиасистемы США

Президент США Дональд Трамп впервые публично прокомментировал кризис в авиасообщении и призвал Конгресс выделить дополнительное финансирование на обновление системы управления воздушным движением.

«Мы уже приступили к работе, но ее нужно выполнить всю сразу, а не частями и постепенно. Конгресс должен это одобрить», — написал Трамп в соцсетях.

Однако инициатива Даффи по поводу дополнительных 50 млрд долларов вызвала скепсис среди представителей Демократической партии. В частности, конгрессмены Рик Ларсен и Андре Карсон напомнили, что из 12,5 млрд долларов, одобренных в 2025 году для модернизации системы управления воздушным движением, около 11 млрд до сих пор остаются неиспользованными.

«Объясните Конгрессу еще раз, зачем вам нужны дополнительные средства?» — отметили законодатели в совместном заявлении.

В ответ Даффи объяснил, что ранее выделенные деньги предназначались для конкретных нужд и не предусматривали финансирование нового программного обеспечения для управления воздушным пространством.

Необходимость инвестиций признают и представители авиационной отрасли. Генеральный директор международной торговой ассоциации Airports Council International Джастин Эрбаччи подчеркнул, что для обновления инфраструктуры недостаточно только государственных средств — нужны также частные инвестиции.

По прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), к 2050 году объемы мировых пассажирских авиаперевозок могут возрасти более чем вдвое. Поэтому модернизация систем управления воздушным движением становится все более важной для безопасности и стабильной работы авиационной отрасли.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп обвинил администрацию своего предшественника Джо Байдена в упадке американской системы управления воздушным движением. Он также призвал Конгресс как можно быстрее выделить средства для ее модернизации. По словам Трампа, предыдущая администрация неэффективно использовала финансирование, что отрицательно сказалось на авиационной инфраструктуре.

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