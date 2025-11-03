Авиакатастрофа Air India "сломала" единственного выжившего пассажира: что с ним сейчас

Вишваш Кумар Рамеш — единственный выживший в катастрофе Air India / © Getty Images

Британец Вишваш Кумар Рамеш — единственный пассажир, который выжил в катастрофе самолета Air India, — признался, что трагедия его глубоко «сломала» морально и физически. Мужчина, который потерял младшего брата и собственный бизнес, теперь почти не выходит из дома и страдает от постоянной боли.

Об этом сообщает Sky News.

В результате авиакатастрофы Air India Рамеш потерял младшего брата Аджай Кумара, которого тщетно искал сразу после аварии, еще находясь в больнице.

Британец признался, что это событие оставило его «очень разбитым» и «сломанным», и отметил, что остальные члены его семьи чувствуют себя так же. После трагедии мужчина почти не выходит из дома в британском Лестере — большую часть времени проводит наедине в своей спальне, признаваясь, что «ничего не делает».

«Я просто думаю о своем брате. Для меня он был всем», — сказал Рамеш.

Он до сих пор не может поверить, что его брат погиб, и едва решается говорить об этом.

По словам мужчины, он до сих пор испытывает боль в коленях, плечах и спине, а также страдает от ожогов на левой руке. Из-за травм жена помогает ему даже во время принятия душа.

Перед катастрофой братья вложили «все свои сбережения» в открытие рыболовного бизнеса в Индии, из-за чего часто летали между Британией и Индией. После трагедии бизнес остановился, и теперь семья Рамеша в обеих странах осталась без доходов.

По словам мужчины, Air India предложила ему фиксированную промежуточную выплату — 21 500 фунтов стерлингов (около 1 млн 187 тыс. грн). Представитель материнской компании Tata Group подтвердил журналистам, что Рамеш принял эту сумму, и средства уже были перечислены.

Впрочем, сам Рамеш отмечает, что этой выплаты «даже не хватит на расходы», необходимые для содержания семьи, пока он не может работать или выходить из дома — в частности на транспорт для сына, питание, медицинскую и психологическую помощь.

Семья настаивает, что дело не только в деньгах — они не хотят, чтобы Рамеша «сводили к числу в электронной таблице». Вместо этого хотят, чтобы генеральный директор Air India Кэмпбелл Уилсон лично встретился с мужчиной, его семьей и семьями других жертв катастрофы, чтобы выслушать их и «поговорить, как люди».

Напомним, 12 июня пассажирский самолет Air India (Boeing 787-8 Dreamliner) разбился в аэропорту города Ахмедабад (Индия), упав в жилом районе. Самолет выполнял рейс в лондонский Гатвик. На борту находились 230 пассажиров — граждане Индии, Великобритании, Португалии и Канады, а также 12 членов экипажа. Погибли все, кроме Рамеша.

Согласно выводам Индийского бюро по расследованию авиационных происшествий, причиной катастрофы Air India стала внезапная остановка обоих двигателей, которая возникла из-за синхронного отключения переключателей подачи топлива из положения «работа» в «отключение» сразу после взлета. Запись из кабины свидетельствует, что пилоты спорили по этому поводу. На месте падения переключатели были снова в положении «включено», что указывает на попытки повторного запуска двигателей.