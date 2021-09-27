Авиакатастрофа Ка-27: на Камчатке нашли останки пятерых членов экипажа вертолета ФСБ РФ

В результате авиакатастрофы погибли все члены экипажа.
В Российской Федерации обнаружили останки всех членов экипажа военного вертолета Ка-27 ФСБ, вылетевшего на учебный полет и совершившего жесткую посадку на Камчатке 23 сентября.
Об этом в ночь на понедельник, 27 сентября, со ссылкой на собственные источники сообщает "Интрефакс".
"Погибли все пять человек, находившиеся на борту. Их останки обнаружены", — отметил собеседник издания.
Как сообщалось, воздушное судно вылетело в четверг около 22:00 по местному времени в соответствии с планом боевой подготовки воинской части 2151.
Примерно через 40 минут полета связь с экипажем исчезла, а уже утром в пятницу обломки вертолета обнаружили на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка Елизовского района Камчатского края.
Следователи Военно-следственного отдела СК РФ по гарнизону Петропавловск-Камчатский возбудили уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
Напомним, в четверг, 23 сентября, в России нашли обломки самолета Ан-26, который накануне пропал с радаров под Хабаровском. Во время выполнения полета на борту находился экипаж из шести человек.