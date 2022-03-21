Авиакатастрофа пассажирского самолета Boeing в Китае: появилось жуткое видео падение лайнера

Пока нет информации о жертвах авиакатастрофы.

На юге Китая потерпел авиакатастрофу пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern. После падения воздушное судно загорелось.

В Сети появились жуткие кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как самолет несется вертикально к земле за момент перед ударом.

Как пишет Daily Mail, самолет авиакомпании China Eastern Airlines нырнул носом, прежде чем врезался в склон холма и взорвался вблизи города Вучжоу в уезде Тенг в южной провинции Гуанси. По словам представителя спасателей, самолет полностью распался, а огонь, возникший в результате аварии, сжег бамбук и деревья, прежде чем его потушили.

В Управлении гражданской авиации Китая (CAAC) уточнили, что на борту было 123 пассажира и 9 членов экипажа. Ранее СМИ сообщали, что на борту находились 133 человека. Известно, что самолет потерял связь над городом Учжоу.

Отметим, сайт China Eastern Airlines представлен в черно-белом цвете, авиакомпании делают это в случае авиакатастрофы в знак уважения к предполагаемым жертвам.

Напомним, 21 марта произошла авиакатастрофа Boeing 737 в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. Информации о жертвах пока нет.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на инцидент и посольство Украины в Китае уже выясняет, были ли в самолете украинцы.