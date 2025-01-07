Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный: Бразилия передала Казахстану данные из "черных ящиков" самолета

Бразильская лаборатория военно-воздушных сил направила следователям из Казахстана данные из бортовых самописцев из самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося 25 декабря вблизи города Актау.

Об этом сообщило "Радио свобода" со ссылкой на заявление лаборатории.

Этот документ подтверждает, что 6 января лаборатория завершила изъятие данных из самописцев в кабине самолета. Впрочем, подробностей о том, что содержалось в записях, не было обнародовано.

Заметим, что после авиакатастрофы власти Казахстана объявили, что регистраторы направляются в Бразилию, которая является страной производителем самолета. Это произошло после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия пытается "скрыть" причину трагедии.

Напомним, 25 декабря вблизи Актау в Казахстане разбился пассажирский самолет Embraer 190AR рейса 8432 "Азербайджанских авиалиний", следовавший из Баку в Грозный. В авиакатастрофе погибли 38 пассажиров, есть пострадавшие.

Тем временем Euronews сообщило, что причиной крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском Актау 26 декабря стала российская ракета "земля-воздух. Поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из аэропортов РФ, несмотря на запросы пилотов об аварийном приземлении.

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