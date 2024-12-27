Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный: Буданов сделал громкое заявление о падении самолета

На видео, оказавшихся в Сети, видны осколочные отверстия на фюзеляже и крыльях.

Глава украинского Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что самолет сообщением Баку-Грозный, потерпевший авиакатастрофу в Казахстане, был сбит.

Об этом главный военный разведчик Украины сказал в комментарии The War Zone.

"Насколько нам известно, самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Панцирь С1" на российской территории", – заявил Буданов.

Снятое пассажиром видео перед катастрофой показало "осколочные отверстия в фюзеляже, соответствующие повреждениям от российской ракеты класса "земля-воздух", пишут авторы со ссылкой на Twitter-аккаунт информационного издания Azeri Times. На другой видеозаписи, сделанной внутри самолета, также видны осколочные повреждения". .

Между тем на видео, сделавшиеся уже после катастрофы, видно также, что хвост судна иссечен осколками. На кадрах, где сняты последние моменты перед катастрофой, видно, что пилоты пытаются посадить самолет, прежде чем он разбился.

"Казалось, что самолет несколько раз поднимался вверх, а затем снижался под крутым углом. На последнем мероприятии на посадку Embraer 190 снова снизился под крутым углом, а затем наклонился вправо и упал у взлетно-посадочной полосы, вспыхнув огненным шаром", — материале.

Сайт по отслеживанию полетов Flightradar24 сообщил, что самолет вылетел в среду в 7:55 утра по азербайджанскому стандартному времени (AST) и разбился в 10:28 утра за AST.

Авиакатастрофа в Казахстане

25 декабря вблизи Актау в Казахстане разбился пассажирский самолет Embraer 190AR рейса 8432 "Азербайджанских авиалиний", следовавший из Баку в Грозный. В авиакатастрофе погибли 38 пассажиров, есть пострадавшие.

Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана заявили, что причиной крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском в Актау 26 декабря стала российская ракета "земля – воздух". Поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из аэропортов РФ, несмотря на запросы пилотов об аварийной посадке.

Между тем, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал в Сети, что самолет над Грозным был поражен российским ЗРК, но РФ будет пытаться все скрыть. Разрыв ракеты ЗРК повредил самолет и вывел из строя его системы. И российский телеграмм-канал даже называет зону, где могла произойти трагедия в результате работы ПВО.

Также в Азербайджане назвали российскую систему ПВО, из которой могли попасть в пассажирский самолет над Грозным. Оператор ЗРК мог ошибочно принять гражданский самолет за дрон и ударить по нему ракетой.

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