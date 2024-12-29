Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный: эксперт объяснил, как россияне спутали самолет с дроном

Россияне запретили азербайджанскому самолету посадку не только в Грозном, но и во многих других аэропортах.

Авиакатастрофа самолета сообщением Баку-Грозный, разбившегося в Казахстане 25 декабря, показала, что к управлению системами ПВО допустили совершенно необученный экипаж, даже не способный правильно идентифицировать цель.

Такое мнение высказал авиаэксперт Богдан Долинце в интервью "Украинскому Радио".

Он отметил, что россияне запретили азербайджанскому самолету посадку не только в Грозном, но и во многих других аэропортах РФ. Долинце отметил: даже после того, как было ясно, что пассажирский самолет подбит зенитной ракетой, россияне не оказали ему никакой помощи, но и продолжали глушить работу его систем навигации и связи в течение значительной части полета в Казахстан. Эксперт считает, что это усложняло экипажу возможности безопасно добраться до запасного аэродрома.

"Размер пассажирского самолета в десятки раз больше, чем у беспилотника. В системах обнаружения, радарах систем противовоздушной обороны эти объекты имеют большое отличие по отражению. То есть перепутать такие объекты очень сложно", – отмечает эксперт.

Долинце акцентировал: кроме разницы в размерах БпЛА и пассажирские самолеты имеют совершенно разную скорость и высоту полета, а также сам характер маршрута.

"Путать полет беспилотника, который, как правило, летит на значительно меньшей высоте, на меньшей скорости и по другим маршрутам, чем гражданские самолеты, очень и очень сложно. Здесь нужно либо сильно постараться, либо фактически допустить к управлению зенитным комплексом неподготовленный, непрофессиональный и необученный персонал", — подчеркивает специалист.

Напомним, Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана заявил, что причиной крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском Актау 26 декабря стала российская ракета "земля-воздух. Поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из аэропортов РФ, несмотря на запросы пилотов об аварийном приземление.

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