Авиакатастрофа с истребителем F-16 в Турции: что известно о трагедии

F-16 / © Associated Press

Реклама

В Турции произошла авиакатастрофа с участием военного истребителя F-16. Самолет потерпел крушение во время выполнения полета, пилот погиб.

По официальной информации, беспилотная связь и система отслеживания воздушного судна были потеряны около 00:56.

Истребитель F-16 вылетел с 9-й главной реактивной базы в городе Баликессир, однако впоследствии связь с ним прервалась.

Реклама

После этого была немедленно начата поисково-спасательная операция. Спасатели установили, что самолет потерпел крушение, а также обнаружили его обломки. К сожалению, пилота спасти не удалось – он погиб.

Причины трагедии пока неизвестны. Их установит специальная комиссия после технической и экспертной проверки обстоятельств инцидента.

В Вооруженных силах Турции выразили соболезнования семье погибшего летчика, его собратьям и всему турецкому народу.

Напомним, ранее в Турции произошла масштабная авиакатастрофа, обезглавившая ливийскую армию. Частный самолет, на борту которого находились начальник Генерального штаба Ливии и другие чиновники, разбился вскоре после взлета из аэропорта Анкары.