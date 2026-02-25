- Дата публикации
Авиакатастрофа с истребителем F-16 в Турции: что известно о трагедии
В Турции разбился военный самолет F-16, вылетевший из 9-й главной реактивной базы в Баликессир.
В Турции произошла авиакатастрофа с участием военного истребителя F-16. Самолет потерпел крушение во время выполнения полета, пилот погиб.
По официальной информации, беспилотная связь и система отслеживания воздушного судна были потеряны около 00:56.
Истребитель F-16 вылетел с 9-й главной реактивной базы в городе Баликессир, однако впоследствии связь с ним прервалась.
После этого была немедленно начата поисково-спасательная операция. Спасатели установили, что самолет потерпел крушение, а также обнаружили его обломки. К сожалению, пилота спасти не удалось – он погиб.
Причины трагедии пока неизвестны. Их установит специальная комиссия после технической и экспертной проверки обстоятельств инцидента.
В Вооруженных силах Турции выразили соболезнования семье погибшего летчика, его собратьям и всему турецкому народу.
Напомним, ранее в Турции произошла масштабная авиакатастрофа, обезглавившая ливийскую армию. Частный самолет, на борту которого находились начальник Генерального штаба Ливии и другие чиновники, разбился вскоре после взлета из аэропорта Анкары.