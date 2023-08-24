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Авиакатастрофа самолета Пригожина: во Франции заявили об "обоснованных сомнениях"

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Авиакатастрофа самолета Пригожина: во Франции заявили об "обоснованных сомнениях"

Флаг Франции. / Фото: pixabay.com

Главарь ЧВК выполнял грязную работу для Путина.

Во Франции подчеркивают, что "обоснованы сомнения" относительно причины авиакатастрофы, в которой погиб главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Вместе с тем, не исключается причастность к инциденту президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил представитель французского правительства Оливье Веран телеканала France 2.

"Мы еще не знаем обстоятельств этой катастрофы. У нас могут быть некоторые обоснованные сомнения", – сказал политик.

По его словам, Пригожин выполнял грязную работу Путина. А то, что делай главарь ЧВК, "неотделимо от политики" самого главы Кремля.

Оливье Веран также прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, что в РФ мало что происходит, за чем не стоит президент Путин. Политик согласился, что "как правило, это правда, которую можно установить".

Напомним, в ISW считают, что Путин приказал сбить самолет "Пригожина". Отмечается, что диктатор мог отомстить за унижение мятежом и отдал приказ уничтожить руководство ПИК "Вагнера".

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Дата публикации
Просмотры
4324
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