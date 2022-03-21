Авиакатастрофа самолета в Китае со 133 людьми: посольство выясняет, были ли на борту украинцы

Авиакатастрофа самолета в Китае со 133 людьми: посольство выясняет, были ли на борту украинцы

Судьба пассажиров и экипажа самолета пока неизвестна.

На юге Китая разбился пассажирский Boeing 737, на борту которого находилось 133 человека. Посольство Украины в Китае уже выясняет, были ли в самолете украинцы.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter.

"Посольство Украины в Пекине проверяет наличие украинских граждан на борту самолета компании China Eastern, потерпевшего катастрофу на юге Китая", — заявил Николенко.

Напомним, авиакатастрофа произошла в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. На борту самолета авиакомпании China Eastern Airlines находились 133 человека, их судьба пока неизвестна. В результате падения Boeing 737 возник масштабный пожар.