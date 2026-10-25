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Авиакатастрофа Су-30СМ в России: погибли два элитных пилота «Русских витязей»
В России погибли два пилота авиационной группы «Русские витязы» во время учебно-тренировочного полета на истребителе Су-30СМ.
В России в результате аварии погибли два пилота пилотажной группы «Русские витязы». Все это произошло 21 октября во время учебно-тренировочного полета на истребителе Су-30СМ.
Об этом пишут российские СМИ.
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По информации Mash, жертвами авиакатастрофы стали заслуженный военный летчик-снайпер, заместитель начальника Центра показа авиационной техники, полковник Олег Ерофеев, а также старший летчик, инспектор службы безопасности полетов, майор Владимир Кочетов.
Каждый из пилотов имел многолетний опыт. Полковник Ерофеев освоил такие типы самолетов как Як-52, Л-39, МиГ-29, Су-27, Су-30СМ и Су-35С, а также имел налет 3300 часов.
В основной состав «Русских витязей» он вошел еще в 2003 году за полеты ведущего, а также внешнего, внутреннего и хвостового ведомого.
Майор Кочетов начинал свой путь в 611-м истребительном авиационном полку, а с 2010 года служил на авиабазе в Кубинке. Он успел освоить Л-39, МиГ-29, Су-27, Су-30СМ и Су-35С, налетев в общей сложности 1500 часов.
В ряды «Русских витязей» присоединился в 2014 году.
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21 октября в РФ разбились сразу два истребителя Су-30.
В России разбился истребитель Су-30СМ
Напомним, в Калининградской области России 21 октября потерпел крушение военный истребитель Су-30СМ. Катастрофа произошла в Черняховском районе между селами Тимофеевка и Зеленый Бор во время учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
По информации Минобороны РФ и российских телеграмм-каналов, самолет упал в безлюдном районе. Отмечалось, что оба пилота успели катапультироваться, получили травмы средней тяжести и были доставлены в военный госпиталь.