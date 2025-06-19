Авиакатастрофа в Индии: единственный выживший пассажир рассказал о чувстве вины и странной случайности

Авиакатастрофа в Индии / © Associated Press

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Единственный выживший в трагедии авиакатастрофы самолета Air India, рассказал, как ему удалось освободиться из-под обломков. Британец Вишваш Кумар Рамеш, который сидел на месте 11А, сказал, что это «чудо», что он выжил в катастрофе, которая унесла жизни 279 человек.

Об этом пишет британское издание The Sun.

Вишваш Кумар Рамеш рассказал, что чувствует себя «ужасно» из-за того, что не смог спасти своего брата Аджая, и теперь чувствует вину за его смерть.

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40-летний мужчина из Лестера рассказал: «Это чудо, что я выжил. Физически со мной все в порядке, но я чувствую себя ужасно из-за того, что не смог спасти Аджая».

Вишваш пытался забронировать два места рядом на рейсе AI171, который упал в густонаселенный район города Ахмадабад вскоре после взлета.

Но когда он пришел, чтобы сделать бронирование, ему пришлось выбрать два места на расстоянии друг от друга в 11 ряду.

Вишваш сказал: «Если бы мы сидели вместе, мы оба могли бы выжить. Я пытался получить два места вместе, но кто-то уже занял одно. Мы с Аджаем сидели бы вместе. Но я потерял брата на моих глазах. И теперь я постоянно думаю: почему я не могу спасти своего брата?»

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Вишваш, который сидел возле одного из аварийных выходов самолета, смог пролезть через отверстие в покрученном фюзеляже Boeing 787 Dreamliner.

Его брат Аджай, который сидел на месте 11J, трагически погиб вместе с другими 240 пассажирами и членами экипажа.

Напомним, самолет авиакомпании Air India, следовавший в лондонский Гатвик, разбился в аэропорту города Ахмедабад на западе Индии.На борту находилось 242 человека. Выжил только один человек — британец Вишваш Кумар Рамеш. Кроме того, десятки прохожих погибли, ведь самолет упал в густонаселенном жилом районе.