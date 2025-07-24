Авиакатастрофа в Индии: семьям погибших из Великобритании передали чужие останки

В авиакатастрофе 12 июня погиб 241 человек на борту / © Associated Press

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Семьи из Великобритании, потерявшие близких в крушении самолета Air India 12 июня, узнали, что останки жертв неправильно идентифицировали и репатриировали. Эта ситуация вызвала новую волну возмущения среди родственников погибших, уже долгое время ожидающих справедливости и должного чествования памяти своих родных.

Об этом сообщает The Guardian.

Некоторых жертв авиакатастрофы кремировали или похоронили в Индии, но останки, по меньшей мере, 12 человек привезли в Соединенное Королевство, говорит юрист Джеймс Гили-Пратт. Он представляет интересы семей и выясняет, что произошло во время идентификации.

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Известно, что близкие одного из погибших пассажиров отменили похороны, когда выяснили, что в гробу тело неизвестного человека. В другом случае в гроб по ошибке положили останки нескольких погибших, которых пришлось разделять перед погребением.

Ошибки обнаружили после того, как судмедэксперт из Лондона, доктор Фиона Уилкокс, начала сверять ДНК репатриированных тел с образцами, которые предоставили родственники.

Напомним, 12 июня неподалеку от аэропорта города Ахмадабада на западе Индии потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Air India. На его борту находились 242 человека. Все кроме одного пассажира погибли.

Самолет рейса AI171 авиакомпании Air India испытал авиакатастрофы в индийском Ахмадабаде / © Associated Press

Почти сразу же после взлета кабина пилотов подала сигнал тревоги, сообщил индийский авиационный регулятор. После этого связь с самолетом прекратилась.

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Непонятно, что послужило причиной сигнала тревоги. Но единственный выживший пассажир рассказал индийским СМИ, что слышал громкий взрыв, когда самолет пытался набрать высоту.