Авиакатастрофа в Казахстане: по данным Euronews, самолет поразила российская ракета

Поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из аэропортов РФ, несмотря на запросы пилотов об аварийной посадке.

Причиной катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском в Актау 26 декабря стала российская ракета "земля – воздух".

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана.

По данным источников, российская ракета была выпущена по рейсу 8432 во время воздушной активности беспилотников над Грозным. Шрапнель поразила пассажиров и экипаж, когда произошел взрыв рядом с самолетом во время полета.

Правительственные источники сообщили, что поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на запросы пилотов об аварийной посадке. Воздушному судну было приказано лететь через Каспийское море в Актау в Казахстане.

Согласно данным, системы GPS-навигации самолета были заклинены по всей траектории полета над морем.

По данным бакинского издания AnewZ со ссылкой на источники в азербайджанском правительстве, ракета была выпущена из ЗРК "Панцирь-С".

По данным российских источников, во время следования рейса "Азербайджанских авиалиний" над территорией Чечни российские силы ПВО активно пытались сбить украинские БпЛА.

"Если эти предварительные данные подтвердятся, это будет второй случай за десятилетие, когда российские силы уничтожают коммерческий самолет, после крушения MH17 в Украине. В этот раз среди пострадавших как граждане России, так и соседних стран", – отмечается в статье.

Напомним, 26 декабря вблизи Актау в Казахстане разбился пассажирский самолет Embraer 190AR рейса 8432 "Азербайджанских авиалиний", следовавший из Баку в Грозный. В авиакатастрофе погибли 38 пассажиров, есть пострадавшие.

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