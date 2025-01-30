Авиакатастрофа в США: Пентагон отстранил пилотов геликоптеров от полетов

Пентагон на 48 часов запретил полеты всем военнослужащим подразделения, вертолет которого столкнулся с пассажирским самолетом.

Министр обороны США Пит Хегсет завил, что вертолет армии США Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским самолетом недалеко от Вашингтона, совершал учебный полет под управлением "довольно опытного экипажа" с очками ночного видения. В то же время Пентагон отдал приказ о 48-часовой паузе в полетах для подразделения в Вирджинии, пилоты которого управляли разбившимся вертолетом.

Об этом пишет Reuters.

Кроме того, Дэниел Дрисколл, кандидат на пост министра армии, заявил на слушаниях по утверждению его кандидатуры в сенатском комитете по вооруженным силам, что катастрофу в среду вечером, по всей видимости, можно было предотвратить.

"Я вижу по телевизору то же самое, что, как мне кажется, видите и вы. Это несчастный случай, который, судя по тому, что мы можем сказать сегодня, можно было предотвратить", — сказал Дрисколл сенаторам.

Дрисколл добавил, что в случае его утверждения на должность особое внимание будет уделяться культуре безопасности в армии. Он поднял вопрос о том, следует ли проводить учения вблизи загруженного аэропорта.

"Я думаю, нам, возможно, следует подумать о том, где именно следует пойти на риск в ходе учений, и это может быть неуместно вблизи объекта вроде аэропорта Рейгана", — добавил Дрисколл.

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Причина крушения на момент публикации расследуется и пока не установлена.

"Мы ожидаем, что расследование быстро определит, находился ли самолет в коридоре и на нужной высоте во время инцидента", — сказал Хегсет.

Вертолет принадлежал 12-му авиационному батальону, который базируется в Форт-Белвуар в Вирджинии. Подразделению отвечает за полеты вертолетов в районе столицы США и может использоваться для перевозки высокопоставленных чиновников правительства США.

Издание отмечает, что приказ о приостановке полетов – это обычная практика для американских военных после аварий.

Напомним, в результате авиакатастрофы, произошедшей в Вашингтоне вечером среды, 29 января, погибли все люди, находившиеся на борту пассажирского самолета и военного вертолета, которые столкнулись в воздухе.

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