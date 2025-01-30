Авиакатастрофа в США: показали кадры жуткого столкновения самолета и вертолета

Пока выжившие люди не обнаружены.

Появились кадры авиакатастрофы в США с участием пассажирского самолета и вертолета. Борты столкнулись при посадке в аэропорту Вашингтона.

Кадры обнародовали в Сети.

В США пассажирский самолет столкнулся с вертолетом

По предварительной информации, в результате авиатрощи никто не выжил.

Напомним, в США самолет компании PSA Airlines столкнулся с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту Вашингтона и упал в реку. Известно, что на борту самолета находились 64 человека, а экипаж вертолета составлял 3 человека. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Однако в полиции признают: найти живых – почти без шансов.

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