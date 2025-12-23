Авиакатастрофа в Турции: погиб начальник Генштаба и военная верхушка Ливии

Начальник Генштаба генерал Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад

Вечером 23 декабря вблизи Анкары в результате падения частного самолета погиб начальник Генерального штаба Ливии генерал-лейтенант Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад вместе с другими представителями высшего военного командования страны.

Как сообщает турецкое издание Daily Sabah , частный бизнес-джет с чиновниками исчез с радаров в провинции Анкара, после чего силы безопасности Турции обнаружили его обломки.

Трагедия произошла вечером вторника, 23 декабря, когда ливийская делегация возвращалась домой после официального визита. Связь с бортом исчезла внезапно, а спасательная операция завершилась печальным известием — выживших нет.

Хронология катастрофы

Самолет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ вылетел из аэропорта Эсенбога (Анкара) в 19:10 по киевскому времени и взял курс на Триполи. Однако уже в 19.52 он перестал выходить на связь.

По данным телеканала NTV, во время полета над районом Хаймана экипаж подал запрос на аварийную посадку. Пилоты сообщили о проблемах и начали сбрасывать горючее, готовясь к экстренному приземлению и возвращению в аэропорт вылета, но не успели.

Самолет упал в горной местности — на высоте Селамалмаз-Тепеси, в 2 километрах от села Кесиккавак.

Кто был на борту

Издание Türkiye Today уточняет , что катастрофа унесла жизни ключевых фигур обороны Ливии. Кроме начальника Генштаба генерал-лейтенанта Мухаммеда Али Ахмеда Аль-Хаддада, на борту находились:

командующий сухопутными войсками;

глава департамента военного производства;

советник начальника штаба;

члены экипажа.

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба официально подтвердил гибель военных.

«Мы получили сообщение о гибели начальника Генерального штаба Ливийской армии и его спутников по возвращении из Анкары», — говорится в заявлении.

Причины трагедии

По предварительной версии, озвученной министром связи Ливии, причиной падения стала техническая неисправность . Именно об этом свидетельствует характер маневров самолета перед исчезновением радаров и попытка аварийной посадки.

Известно, что генерал Аль-Хаддад находился в Турции по официальному приглашению своего коллеги Сельчука Байрактароглу и провел встречу с министром обороны страны Яшаром Гюлером.

