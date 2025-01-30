Авиакатастрофа в Вашингтоне: мужчина поделился последним сообщением от жены-пассажирки

Женщина отправила SMS за несколько минут до того, как ее самолет столкнулся в воздухе с вертолетом.

В среду, 29 января, самолет авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом США и упал в реку. На борту самолета находилось 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а на борту вертолета BlackHawk находилось трое военных, участвовавших в учебном полете.

Мужчина обнародовал последнее сообщение, которое он получил от своей жены, которая находилась на борту разбившегося над Вашингтоном самолета, округ Колумбия, передает Unilad.

Хамад Раза рассказал WUSA9, что связывался с любимой за несколько минут до того, как произошла трагедия.

"Я просто молюсь, чтобы кто-то вытащил ее из реки прямо сейчас, пока мы говорим — это все, о чем я могу молиться, я просто молюсь Богу, — сказал Раза в интервью новостному агентству. — Она написала мне, что они приземлятся через 20 минут".

Хамад Раза / Фото: WUSA9

Просматривая свои текстовые сообщения, он сказал, что все остальные его сообщения не были доставлены, добавив: "Тогда я понял, что что-то произошло".

В настоящее время идет поисково-спасательная операция. ВВС сообщает, что уже обнаружено 18 тел погибших.

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Американские авиалинии опубликовали следующее заявление: "Рейс 5342 авиакомпании American Eagle, следовавший из Вичиты, штат Канзас (ICT), в Вашингтон, округ Колумбия (DCA), попал в аварию в аэропорту DCA. Рейс выполнялся авиакомпанией PSA Airlines на самолете CRJ. На борту самолета находилось 60 пассажиров и четверо членов экипажа. Мы заботимся о пассажирах и членах экипажа, которые находились на борту самолета. Мы находимся в контакте с властями и помогаем в мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".

Президент Дональд Трамп также отреагировал на инцидент, заявив, что он был "полностью проинформирован" об "ужасной аварии" и "следит за ситуацией".

Напомним, появилась важная информация про вертолет, который врезался в самолет в Вашингтоне.

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