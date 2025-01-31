Авиакатастрофа в Вашингтоне: названы имена самых младших жертв (фото)

Трагедия может стать самой смертоносной авиакатастрофой в США за последние 20 лет.

Названы имена самых младших жертв роковой авиакатастрофы American Airlines в США. Ими оказались фигуристы Анжела Янг и Шон Кэй.

Об этом сообщает Unilad.

Самолет American Airlines вылетел из Вичиты, штат Канзас, и заходил на посадку в Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана, когда около 21:00 в среду, 29 января, столкнулся в воздухе с вертолетом армии США Black Hawk.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а трое сели на борт вертолета, который после аварии упал в реку Потомак.

В этой катастрофе, которая может стать самой смертоносной авиакатастрофой в США за последние 20 лет, никто не выжил. В настоящее время подтверждено, что среди 67 погибших есть двое юных партнеров по танцам на льду.

Пара, которой, вероятно, было 11 и 12 лет, была членами клуба фигурного катания Университета штата Делавер и возвращалась из Национального лагеря развития, проходившего с 20 по 26 января в Канзасе, где тренировались лучшие юные фигуристы.

Анжела Янг и Шон Кей / Фото: Instagram/@angelayangskates

Согласно некрологу, размещенному в группе фигуристов на Facebook, эта пара была "непобедимой в детских танцах на льду в этом сезоне". Они получили в борьбе первые места в нескольких категориях на Отборочных соревнованиях Среднего Запада в одиночном катании и танцах на льду 2025 года, проходивших в Техасе.

В статье, опубликованной Клубом фигурного катания Университета штата Делавер в Facebook, говорится, что Янг начала заниматься фигурным катанием после того, как ее вдохновили братья и сестры, игравшие в хоккей на льду.

Анжела Янг и Шон Кей / Фото: Instagram/@angelayangskates

В день трагедии девочка также написала в Instagram, что ей было "так весело" в лагере в Вичите: "Я буду очень скучать по своим друзьям и всем замечательным тренерам! Не могу дождаться следующего года!".

Анжела Янг и Шон Кей / Фото: Instagram/@angelayangskates

Сообщается, что среди погибших были фигуристки из Бостона, 13-летняя Джинна Хан и 16-летняя Спенсер Лейн, а также их матери.

Напомним, мужчина поделился последним сообщением от жены-пассажирки American Airlines. Женщина отправила SMS за несколько минут до того, как ее самолет столкнулся в воздухе с вертолетом.

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