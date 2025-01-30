Авиакатастрофа в Вашингтоне: появилась важная информация о врезавшемся в самолет вертолете

Вертолет Sikorsky H-60, в воздухе врезавшийся в самолет American Airlines, заходивший на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне, не транслировал сигнал ADSB.

Об этом в соцсети Х заявил американский журналист Ник Сортор.

"Военный вертолет, врезавшийся в самолет American Airlines в Вашингтоне, "летал натемно". В то же время вертолет не транслировал сигнал ADSB", — говорится в его сообщении.

Заметим, ADSB (Automatic dependent surveillance-broadcast) – это технология, позволяющая самолетам автоматически передавать данные о себе.

В США пассажирский самолет упал при посадке: момент аварии

Журналист подчеркнул, что, по словам спасателей, "скорее всего, живых не останется".

Напомним, в Вашингтоне самолет столкнулся с вертолетом и упал в реку. Поисково-спасательные работы продолжаются, но шансов обнаружить живых пассажиров все меньше. Из реки Потомак извлекли тела почти 20 погибших.

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