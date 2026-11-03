Авиакатастрофа возле Эвереста: два вертолета столкнулись во время приземления

Трагедия в Гималаях, Фото: Nepal Police/AP / © AP

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Сегодня, 3 ноября, в горном районе Эвереста в Непале произошла масштабная авиакатастрофа: во время захода на приземление столкнулись два вертолета. В результате инцидента погиб гражданин Индии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление местных властей.

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Трагедия в Гималаях: в районе Эвереста столкнулись два вертолета

Как уточнил глава администрации района Солукхумбу Каман Сингх Тхапа Магар, трагедия произошла в зоне базового лагеря самой высокой вершины мира. По его словам, одного раненого гражданина Новой Зеландии удалось оперативно эвакуировать.

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Впрочем, полиция Непала сообщает о большем количестве пострадавших: 1 погибшем и 3 раненых.

В авиакатастрофе столкнулись суда двух частных авиакомпаний — Fishtail Air и Dynasty Air. Как отмечается в официальном заявлении Fishtail Air, их вертолет совершал рейс с пассажирами, которых перед этим эвакуировали из высокогорья Эвереста, и потерпел крушение именно во время приземления.

Представитель компании подтвердил, что и погибший гражданин Индии, и пострадавший гражданин Новой Зеландии были туристами.

В то же время в Dynasty Air сообщили, что их борт осуществлял грузовую перевозку и не имел пассажиров.

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Авария произошла в разгар пикового сезона трекинга и восхождений в Непале. В этот период вертолетное сообщение работает в чрезвычайно интенсивном режиме, обеспечивая постоянную транспортировку альпинистов, туристов и необходимых грузов в высокогорных районах. Выясняются подробные обстоятельства и причины столкновения.

Стюардесса выжила после падения с высоты 10 тысяч метров

Напомним, 22-летняя сербская бортпроводница Весна Вулович стала единственным человеком, который выжил после падения с высоты около 10 000 метров во время крушения самолета McDonnell Douglas DC-9-32 1972 года.

По официальной версии причиной трагедии стал взрыв бомбы в багажном отсеке. Хвостовая часть самолета, где находилась женщина, упала на заснеженный склон, а от сильного удара ее частично защитила тяжелая тележка для еды.

Несмотря на тяжелые травмы — переломы черепа, позвонков, таза, ребер и ног, а также кому и временный паралич — после 10 месяцев реабилитации она снова начала ходить.

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Сама Вулович не помнила ни взрыва, ни падения, а в 1985 году попала в Книгу рекордов Гиннесса за выживание после падения с самой большой высоты без парашюта. Позже она занималась общественной деятельностью. Умерла в Белграде в 2016 году в возрасте 66 лет.

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