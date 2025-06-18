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Авиакатастрофу в Индии воссоздали на симуляторе: теперь понятно, как выжил единственный пассажир
Из-за катастрофы Air India погибли 270 человек, но один пассажир спасся. Симуляция показала, как это стало возможным.
В Индии 12 июня самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, потерпел катастрофу через несколько секунд после взлета и влетел в здание. На борту находились 242 пассажира и члены экипажа. Все, кроме одного — 40-летнего гражданина Великобритании Вишваша Кумара Рамеша, погибли. Также трагедия унесла жизни 29 человек, которые находились на земле.
Об этом сообщило издание Unilad.
Симуляция смоделировала две возможные версии спасения: первая — мужчина прыгнул через аварийный выход еще в воздухе, вторая — он успел выбраться после падения самолета, буквально за несколько секунд до возгорания.
Наиболее вероятным считается второй вариант: по словам Рамеша, он сидел на месте 11A, самостоятельно отстегнул ремень безопасности и протолкнулся через проем, прежде чем лайнер загорелся.
«Когда я поднялся, вокруг меня были тела. Я испугался. Я встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу», — отметил Рамеш.
На кадрах с места катастрофы видно, как прохожий подходит к нему, окровавленному и хромому, и ведет его в службу скорой помощи.
Ратеш заявил, что не может объяснить всего, что произошло, но хорошо помнит «громкий шум» и «вспышки света» после взлета.
Известно, что мужчина потерял брата, который летел с ним тем же рейсом. Стоит отметить, что всего в результате катастрофы погибло 270 человек.
Сейчас индийские власти расследуют возможные причины катастрофы Boeing 787-8: среди версий — полная потеря мощности или отказ двигателя.
Напомним, 12 июня самолет авиакомпании Air India разбился в городе Ахмедабад, что на западе Индии. Boeing 787-8 Dreamliner потерпел авиакатастрофу во время взлета из международного аэропорта Сардара Валлабхая.