Авиакатастрофы в Брянской области: журналисты установили первого из 9 погибших пилотов – фото

В Брянской области в результате авиакатастрофы погибли девять летчиков.

В Брянской области 13 мая в результате аварии двух вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35 погибли девять российских летчиков. Аналитики установили личность первого из них – летчик Ми-8 1990-го года рождения Максим Савченко.

Об этом сообщил исследователь Иракли Комахидзе в своем Telegram-канале "OSINT Georgia".

Гибель Максима Савченко подтвердила его жена Олеся.

Погибший под Брянском пилот РФ Максим Савченко. Фото/телеграмм: OSINT Georgia.

Известно, что Савченко – уроженец Краснодара и выпускник Ставропольского авиационного училища в 2007 году и Воронежского авиаинженерного института в 2012 году.

Некоторое время захватчик служил в Пушкине Ленинградской области. До смерти он числился в составе 15-й бригады АА 6-й армии ВВС. Работал борттехником-инструктором в составе ПВО на аэродроме города Остров Псковской области.

Погибший под Брянском пилот РФ Максим Савченко. Фото/телеграмм: OSINT Georgia.

Погибший под Брянском пилот РФ Максим Савченко. Фото/телеграмм: OSINT Georgia.

Погибший под Брянском пилот РФ Максим Савченко. Фото/телеграмм: OSINT Georgia.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, что всего 13 мая было уничтожено 5 самолетов. В ведомстве сообщают, что к падению причастно российское ПВО, о чем ранее заявляли сами пропагандисты.

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