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Авиаколлапс в России: дроны парализовали аэропорты, пассажиров часами держат в самолетах — фото, видео
Дроны парализовали аэропорты России: отменено более 100 рейсов в Москве, Петербурге и других городах.
В России наблюдается авиаколлапс: дроны парализовали аэропорты, пассажиров часами держат в самолетах.
Об этом пишут росСМИ.
Так, из-за угрозы атак БПЛА в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде и Нижнем Новгороде отменены или задержаны более 100 авиарейсов.
В Шереметьево задержали более 170 рейсов, еще 50 отменены.
В Пулково ситуация схожая: из-за ограничения воздушного пространства рейсы массово не проходят.
Пассажиров часами не выпускают из самолетов после посадки, в терминалах — давка, пассажиры вынуждены сидеть прямо на полу.
Напомним, на днях беспилотники атаковали Московскую и Ростовскую области РФ.