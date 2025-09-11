Авиакомпании просмотрят маршруты вблизи границ с Россией, Украиной и Беларусью: детали от Reuters

Аэропорт / © Pixabay

Вторжение российских беспилотников в Польшу вновь вызвало беспокойство по поводу безопасности из-за уязвимости гражданского воздушного транспорта в Европе. Это последнее потрясение, с которым столкнулись авиакомпании из-за эскалации глобального конфликта.

Об этом пишет Reuters.

Риски растут

Как отмечается, распространение конфликтных зон по всему миру увеличило нагрузку на авиакомпании и их прибыльность, усугубляя проблемы безопасности и нарушая путешествия. Из-за закрытия воздушного пространства вокруг России и Украины, по всему Ближнему Востоку между Индией и Пакистаном, а также в некоторых частях Африки, авиакомпании имеют все меньше вариантов маршрутов.

Инцидент с дронами в среду произошел после попытки Израиля во вторник уничтожить политических лидеров ХАМАС в столице Катара Дохе.

Авиационные аналитики говорят, что компании-перевозчики все больше опасаются рисков, связанных с вторжением в зоны гражданских полетов.

«Я думаю, это сигнал тревоги для всех в Европе, которые могут ожидать этого чаще», — сказал Эрик Шутен, руководитель консалтинговой компании по безопасности Dyami.

Два высокопоставленных источника на рынке авиационного страхования заявили, что он внимательно следит за событиями в Польше и Катаре. Один источник добавил: если на рынке возникнет ощущение, что вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство становятся систематическими и умышленными, или что израильские авиаудары на Ближнем Востоке, вероятно, продолжатся, это задаст серьезные вопросы перед страховщиками.

После инцидента с дронами авиакомпании могут пересмотреть свои оценки рисков в Польше, заявил Мэтью Бори, главный разведчик консалтинговой компании по вопросам авиационных рисков Osprey Flight Solutions.

«Они могут рассмотреть возможность полетов дальше на запад в Польше, подальше от границ с Россией, Украиной и Беларусью, выполняя рейсы в светлое время суток и имея при себе дополнительное топливо для преодоления потенциальных перенаправлений, сказал он, подобно мерам, принятым на Ближнем Востоке», — завершили в Reut.

Напомним, в ночь на 10 сентября россияне направили беспилотники на Польшу. Поэтому закрыли воздушное пространство над аэропортами Жешува, Люблина и Варшавы. Инцидент назвали «незапланированной военной активностью».

Сообщалось, что на небо над Польшей поднялись истребители F-16, а также SAAB 340 (самолет ДРЛО).

Как отмечали мониторы, через Волынскую и Львовскую область в Польшу залетело несколько беспилотников.