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Авиакомпании России просят разрешить полеты над Сирией, потому что из-за санкций им некуда больше летать

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Авиакомпании России просят разрешить полеты над Сирией, потому что из-за санкций им некуда больше летать

Фото: Аэрофлот

Со сложностями столкнулись авиакомпании NordWind, "Икар" и iFly.

Российские авиакомпании попросили Росавиацию разрешить полеты через Сирию. Стоит отметить, что Россия не отправляла туда свои самолеты почти десять лет из-за войны в стране.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

"Воздушное пространство этой страны понадобилось перевозчикам с самолетами в двойной регистрации, когда вслед за Турцией и Саудовской Аравией отказалась впускать Иордания. Со сложностями столкнулись авиакомпании NordWind, "Икар" и iFly", — сказано в сообщении.

В случае отмены рейсов некоторые эксперты опасаются, что произойдет рост цен на перелеты в Египет. Другие отрицают, что при наличии альтернатив говорить о дефиците рано.

Напомним, ранее писали, что более тысячи россиян застряли в аэропортах РФ и Египта из-за санкций. По их информации, с 15 декабря российской авиакомпании запрещено летать над воздушным пространством Иордании. Страна требует, чтобы перевозчики предоставляли страховой сертификат, выпущенный в Лондоне, но он недоступен российским компаниям из-за санкций.

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Дата публикации
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