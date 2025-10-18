ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
18
Время на прочтение
1 мин

Авиакомпания Европы сокращает сотни рейсов: в чем причина

Масштабное сокращение полетов в Германии. Lufthansa предупредила о возможной отмене 100 рейсов в неделю, обвиняя во всем высокую налоговую нагрузку.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Самолет

Самолет / © Pixabay

Путешествия внутри Германии следующим летом могут стать значительно сложнее и дороже. Крупнейший авиаперевозчик страны, Lufthansa, рассматривает возможность беспрецедентного сокращения полетной программы — речь идет об отмене около 100 внутренних рейсов еженедельно. Причина — сверхвысокие государственные налоги и сборы, делающие перелеты убыточными.

Об этом рассказал генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор в интервью изданию Welt.

По его словам, ситуация достигла критической точки.

«Без сокращения издержек… дальнейшие сокращения будут неизбежны. Речь идет о 100 внутренних рейсах в неделю, которые могут быть отменены следующим летом», — заявил он.

Главной причиной такого радикального шага является финансовая нагрузка. Шпор указал, что государственные расходы на деятельность авиакомпании в Германии удвоились с 2019 года.

Из-за этого многие внутренние маршруты стали просто нерентабельными. В качестве примера он привел рейсы из Мюнхена в Мюнстер-Оснабрюк и Дрезден, где авиакомпания уже сейчас работает с убытками.

Интересно, что высокие налоги больше всего ударили по самым дешевым билетам. Руководитель Lufthansa отметил, что компания фиксирует более высокую заполняемость в дорогом первом бизнес- и премиум-эконом классах. Это свидетельствует о том, что высокая налоговая нагрузка делает билеты экономкласса непривлекательными, что заставляет авиаперевозчика пересматривать целесообразность таких рейсов.

Напомним, пассажира не пустили на рейс из-за смарт-кольца. Аккумулятор умного гаджета Samsung разбух прямо на пальце мужчины перед посадкой в самолет.

Дата публикации
Количество просмотров
18
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie