Авиакомпания Европы сокращает сотни рейсов: в чем причина

Путешествия внутри Германии следующим летом могут стать значительно сложнее и дороже. Крупнейший авиаперевозчик страны, Lufthansa, рассматривает возможность беспрецедентного сокращения полетной программы — речь идет об отмене около 100 внутренних рейсов еженедельно. Причина — сверхвысокие государственные налоги и сборы, делающие перелеты убыточными.

Об этом рассказал генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор в интервью изданию Welt.

По его словам, ситуация достигла критической точки.

«Без сокращения издержек… дальнейшие сокращения будут неизбежны. Речь идет о 100 внутренних рейсах в неделю, которые могут быть отменены следующим летом», — заявил он.

Главной причиной такого радикального шага является финансовая нагрузка. Шпор указал, что государственные расходы на деятельность авиакомпании в Германии удвоились с 2019 года.

Из-за этого многие внутренние маршруты стали просто нерентабельными. В качестве примера он привел рейсы из Мюнхена в Мюнстер-Оснабрюк и Дрезден, где авиакомпания уже сейчас работает с убытками.

Интересно, что высокие налоги больше всего ударили по самым дешевым билетам. Руководитель Lufthansa отметил, что компания фиксирует более высокую заполняемость в дорогом первом бизнес- и премиум-эконом классах. Это свидетельствует о том, что высокая налоговая нагрузка делает билеты экономкласса непривлекательными, что заставляет авиаперевозчика пересматривать целесообразность таких рейсов.

