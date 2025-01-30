Авиакатастрофа в Вашингтоне: ФБР сообщило, есть ли признаки преступления или терроризма

Федеральное бюро расследований США сделало заявление относительно авиакатастрофы, в которой столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет. Признаков преступления или терроризма не выявлено.

Об этом в комментарии NBS News сказал представитель ФБР, имя которого не раскрывается.

Правоохранительные органы собирают информацию, чтобы установить причины и обстоятельства трагедии.

В свою очередь, следователь Национального управления безопасности на транспорте (NTSB), работавший над расследованием другой авиакатастрофы в этом районе в 1982 году, сообщил, что воздушное пространство сильно ограниченно из-за наличия нескольких памятников.

"Это очень тесное воздушное пространство. Вы действительно должны понимать, что делаете. Пилоты и диспетчеры, которые летают туда и назад, хорошо обучены и прекрасно знают об этих ограничениях", — сказал Алан Диль в программе "Early Today" на канале NBC.

По словам Диля, основываясь на общедоступной информации, летать в тесном воздушном пространстве ночью еще сложнее из-за большого количества огней, в том числе на земле и в аэропорту.

"Возможность ошибки очень ограниченна", — добавил он.

Напомним, в США самолет компании PSA Airlines столкнулся с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту Вашингтона и упал в реку. Известно, что на борту самолета находилось 64 человека, а экипаж вертолета составлял 3 человека. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Однако в полиции признают, что найти живых практически нет шансов.

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